Référence MQL5Bibliothèque StandardModules de StratégiesClasses de base des Expert AdvisorsCExpertBaseEveryTick InitPhaseTrendTypeUsedSeriesEveryTickOpenHighLowCloseSpreadTimeTickVolumeRealVolumeInitSymbolPeriodMagicValidationSettingsSetPriceSeriesSetOtherSeriesInitIndicatorsInitOpenInitHighInitLowInitCloseInitSpreadInitTimeInitTickVolumeInitRealVolumePriceLevelUnitStartIndexCompareMagic EveryTick Définit le flag "Chaque tick". void EveryTick( bool value // flag ) Paramètres value [in] Nouvelle valeur du flag. Valeur de retour Aucune. Note Si le flag n'est pas défini, la méthode de traitement n'est appelée que sur la première barre de la période et du symbole courants. UsedSeries Open