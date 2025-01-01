EveryTick

Définit le flag "Chaque tick".

void EveryTick(

bool value

)

Paramètres

value

[in] Nouvelle valeur du flag.

Valeur de retour

Aucune.

Note

Si le flag n'est pas défini, la méthode de traitement n'est appelée que sur la première barre de la période et du symbole courants.