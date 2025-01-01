DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardModules de StratégiesClasses de base des Expert AdvisorsCExpertTradeEventOrderTriggered 

TradeEventOrderTriggered

Gestionnaire de l'évènement "Ordre en attente déclenché".

virtual bool  TradeEventOrderTriggered()

Valeur de retour

La méthode de la classe CExpert ne fait rien et retourne toujours vrai.