Référence MQL5 CheckReverseShort 

CheckReverseShort

Vérifie les conditions pour renverser une position courte (short).

virtual bool  CheckReverseLong()

Valeur de retour

vrai une opération de trading a été executée, faux sinon.

Note

La fonction vérifie les conditions pour renverser une position courte (ou short) (méthode CheckReverseShort() de l'objet Signal) et effectue le renversement de la position short actuelle (méthode ReverseShort(...)) si nécessaire.

Implémentation

//+------------------------------------------------------------------+
//| Vérification pour renverser une position courte                 |
//| ENTREE : aucune. |
//| SORTIE : vrai si réalisé avec succès, faux sinon. |
//| REMARQUE : aucune.                                                |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CExpert::CheckReverseShort()
  {
   double   price=EMPTY_VALUE;
   double   sl=0.0;
   double   tp=0.0;
   datetime expiration=TimeCurrent();
//--- vérifie le signal de retournement d'une position short
   if(m_signal.CheckReverseShort(price,sl,tp,expiration)) return(ReverseShort(price,sl,tp));
//--- retour sans traitement
   return(false);
  }