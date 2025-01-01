SetPriceSeries

Définit les pointeurs vers les séries de données externes (séries de données autres que les prix).

virtual bool SetPriceSeries(

CiOpen* open,

CiHigh* high,

CiLow* low,

CiClose* close

)

Paramètres

open

[in] Pointeur sur la série de données Open (prix d'ouverture).

high

[in] Pointeur sur la série de données High (plus haut).

low

[in] Pointeur sur la série de données Low (plus bas).

close

[in] Pointeur sur la série de données Close (prix de clôture).

Valeur de retour

vrai - en cas de succès, faux sinon

Note

La définition des pointeurs sur les séries de données externes (séries de données des prix) est nécessaire si l'objet utilise des séries de données d'un symbole ou d'une période différents de ceux définis au moment de l'initialisation.