SetPriceSeries
Définit les pointeurs vers les séries de données externes (séries de données autres que les prix).
|
virtual bool SetPriceSeries(
Paramètres
open
[in] Pointeur sur la série de données Open (prix d'ouverture).
high
[in] Pointeur sur la série de données High (plus haut).
low
[in] Pointeur sur la série de données Low (plus bas).
close
[in] Pointeur sur la série de données Close (prix de clôture).
Valeur de retour
vrai - en cas de succès, faux sinon
Note
La définition des pointeurs sur les séries de données externes (séries de données des prix) est nécessaire si l'objet utilise des séries de données d'un symbole ou d'une période différents de ceux définis au moment de l'initialisation.