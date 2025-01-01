DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardModules de StratégiesClasses de base des Expert AdvisorsCExpertOnBookEvent 

OnBookEvent

Gestionnaire de l'évènement OnBookEvent.

virtual void  OnBookEvent(
   const string&     symbol       // symbole
)

Paramètres

symbol

[in]  Symbole de l'évènementOnBookEvent.

Valeur de retour

Aucune.