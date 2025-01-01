DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardModules de StratégiesClasses de base des Expert AdvisorsCExpertDeinitIndicators 

DeinitIndicators

Dé-initialise tous les indicateurs et les séries de données.

virtual void  DeinitIndicators()

Valeur de retour

Aucune.

Note

Cette fonction dé-initialise également tous les indicateurs et les séries de données de tous les objets auxiliaires.