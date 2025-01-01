DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardModules de Stratégies 

Classes de Stratégies de Trading

Cette section contient les détails techniques d'utilisation des classes de création et de test des stratégies de trading et une description des composants importants de la Bibliothèque Standard MQL5 (MQL5 Standard Library).

L'utilisation de ces classes vous fera gagner du temps lors de la création de vos stratégies de trading.

La Bibliothèque Standard MQL5 (en terme de stratégies de trading) est située dans le répertoire de travail du terminal dans le répertoire Include\Expert.

Classes de base

Description

CExpertBase

Classe de base pour toutes les classes de stratégies de trading

CExpert

Classe de base pour les Expert Advisor

CExpertSignal

Classe de base pour les classes de Signaux de Trading

CExpertTrailing

Classe de base pour les classes de Trailing Stop (stops suiveurs)

CExpertMoney

Classe de base pour les classes de Money Management

Classes de signal de trading

Description

CSignalAC

Le module des signaux basés sur les modèles de marché de l'indicateur Accelerator Oscillator.

CSignalAMA

Le module des signaux basés sur les modèles de marché de l'indicateur Adaptive Moving Average.

CSignalAO

Le module des signaux basés sur les modèles de marché de l'indicateur Awesome Oscillator.

CSignalBearsPower

Le module des signaux basés sur les modèles de marché de l'oscillateur Bears Power.

CSignalBullsPower

Le module des signaux basés sur les modèles de marché de l'oscillateur Bulls Power.

CSignalCCI

Le module des signaux basés sur les modèles de marché de l'oscillateur Commodity Channel Index.

CSignalDeM

Le module des signaux basés sur les modèles de marché de l'oscillateur DeMarker.

CSignalDEMA

Le module des signaux basés sur les modèles de marché de l'indicateur Double Exponential Moving Average.

CSignalEnvelopes

Le module des signaux basés sur les modèles de marché de l'indicateur Envelopes.

CSignalFrAMA

Le module des signaux basés sur les modèles de marché de l'indicateur Fractal Adaptive Moving Average.

CSignalITF

Le module de filtration des signaux par date/heure.

CSignalMACD

Le module des signaux basés sur les modèles de marché de l'oscillateur MACD.

CSignalMA

Le module des signaux basés sur les modèles de marché de l'indicateur Moving Average.

CSignalSAR

Le module des signaux basés sur les modèles de marché de l'indicateur Parabolic SAR.

CSignalRSI

Le module des signaux basés sur les modèles de marché de l'oscillateur Relative Strength Index.

CSignalRVI

Le module des signaux basés sur les modèles de marché de l'oscillateur Relative Vigor Index.

CSignalStoch

Le module des signaux basés sur les modèles de marché de l'oscillateur Stochastic.

CSignalTRIX

Le module des signaux basés sur les modèles de marché de l'oscillateur Triple Exponential Average.

CSignalTEMA

Le module des signaux basés sur les modèles de marché de l'indicateur Triple Exponential Moving Average.

CSignalWPR

Le module des signaux basés sur les modèles de marché de l'oscillateur Williams Percent Range.

Classes de Trailing Stop (Stops Suiveurs)

Description

CTrailingFixedPips

Cette classe implémente l'algorithme du Stop Suiveur basé sur des points fixes

CTrailingMA

Cette classe implémente l'algorithme du Stop Suiveur basé sur les valeurs d'une Moyenne Mobile

CTrailingNone

Classe de type stub, elle n'utilise aucun algorithme de Stop Suiveur

CTrailingPSAR

Cette classe implémente l'algorithme du Stop Suiveur basé sur les valeurs de l'indicateur Parabolic SAR

Classes de Money Management

Description

CMoneyFixedLot

Classe utilisant un algorithme basé sur le trading avec une taille de lot fixe.

CMoneyFixedMargin

Classe utilisant un algorithme basé sur le trading avec une marge fixe prédéfinie.

CMoneyFixedRisk

Classe utilisant un algorithme basé sur le trading avec un risque prédéfini.

CMoneyNone

Classe utilisant un algorithme basé sur le trading avec une taille de lot minimum permis.

CMoneySizeOptimized

Classe utilisant un algorithme basé sur le trading avec une taille de lot variable, suivant les résultats des deals précédents.

 