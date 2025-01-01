- Classes de base des Expert Advisors
- Modules des Signaux de Trading
- Classes de Trailing Stop (Stops Suiveurs)
- Classes de Money Management
Classes de Stratégies de Trading
Cette section contient les détails techniques d'utilisation des classes de création et de test des stratégies de trading et une description des composants importants de la Bibliothèque Standard MQL5 (MQL5 Standard Library).
L'utilisation de ces classes vous fera gagner du temps lors de la création de vos stratégies de trading.
La Bibliothèque Standard MQL5 (en terme de stratégies de trading) est située dans le répertoire de travail du terminal dans le répertoire Include\Expert.
Classes de base
Description
Classe de base pour toutes les classes de stratégies de trading
Classe de base pour les Expert Advisor
Classe de base pour les classes de Signaux de Trading
Classe de base pour les classes de Trailing Stop (stops suiveurs)
Classe de base pour les classes de Money Management
Classes de signal de trading
Description
Le module des signaux basés sur les modèles de marché de l'indicateur Accelerator Oscillator.
Le module des signaux basés sur les modèles de marché de l'indicateur Adaptive Moving Average.
Le module des signaux basés sur les modèles de marché de l'indicateur Awesome Oscillator.
Le module des signaux basés sur les modèles de marché de l'oscillateur Bears Power.
Le module des signaux basés sur les modèles de marché de l'oscillateur Bulls Power.
Le module des signaux basés sur les modèles de marché de l'oscillateur Commodity Channel Index.
Le module des signaux basés sur les modèles de marché de l'oscillateur DeMarker.
Le module des signaux basés sur les modèles de marché de l'indicateur Double Exponential Moving Average.
Le module des signaux basés sur les modèles de marché de l'indicateur Envelopes.
Le module des signaux basés sur les modèles de marché de l'indicateur Fractal Adaptive Moving Average.
Le module de filtration des signaux par date/heure.
Le module des signaux basés sur les modèles de marché de l'oscillateur MACD.
Le module des signaux basés sur les modèles de marché de l'indicateur Moving Average.
Le module des signaux basés sur les modèles de marché de l'indicateur Parabolic SAR.
Le module des signaux basés sur les modèles de marché de l'oscillateur Relative Strength Index.
Le module des signaux basés sur les modèles de marché de l'oscillateur Relative Vigor Index.
Le module des signaux basés sur les modèles de marché de l'oscillateur Stochastic.
Le module des signaux basés sur les modèles de marché de l'oscillateur Triple Exponential Average.
Le module des signaux basés sur les modèles de marché de l'indicateur Triple Exponential Moving Average.
Le module des signaux basés sur les modèles de marché de l'oscillateur Williams Percent Range.
Classes de Trailing Stop (Stops Suiveurs)
Description
Cette classe implémente l'algorithme du Stop Suiveur basé sur des points fixes
Cette classe implémente l'algorithme du Stop Suiveur basé sur les valeurs d'une Moyenne Mobile
Classe de type stub, elle n'utilise aucun algorithme de Stop Suiveur
Cette classe implémente l'algorithme du Stop Suiveur basé sur les valeurs de l'indicateur Parabolic SAR
Classes de Money Management
Description
Classe utilisant un algorithme basé sur le trading avec une taille de lot fixe.
Classe utilisant un algorithme basé sur le trading avec une marge fixe prédéfinie.
Classe utilisant un algorithme basé sur le trading avec un risque prédéfini.
Classe utilisant un algorithme basé sur le trading avec une taille de lot minimum permis.
Classe utilisant un algorithme basé sur le trading avec une taille de lot variable, suivant les résultats des deals précédents.