Classes de Stratégies de Trading

Cette section contient les détails techniques d'utilisation des classes de création et de test des stratégies de trading et une description des composants importants de la Bibliothèque Standard MQL5 (MQL5 Standard Library).

L'utilisation de ces classes vous fera gagner du temps lors de la création de vos stratégies de trading.

La Bibliothèque Standard MQL5 (en terme de stratégies de trading) est située dans le répertoire de travail du terminal dans le répertoire Include\Expert.

Classes de base Description CExpertBase Classe de base pour toutes les classes de stratégies de trading CExpert Classe de base pour les Expert Advisor CExpertSignal Classe de base pour les classes de Signaux de Trading CExpertTrailing Classe de base pour les classes de Trailing Stop (stops suiveurs) CExpertMoney Classe de base pour les classes de Money Management

Classes de signal de trading Description CSignalAC Le module des signaux basés sur les modèles de marché de l'indicateur Accelerator Oscillator. CSignalAMA Le module des signaux basés sur les modèles de marché de l'indicateur Adaptive Moving Average. CSignalAO Le module des signaux basés sur les modèles de marché de l'indicateur Awesome Oscillator. CSignalBearsPower Le module des signaux basés sur les modèles de marché de l'oscillateur Bears Power. CSignalBullsPower Le module des signaux basés sur les modèles de marché de l'oscillateur Bulls Power. CSignalCCI Le module des signaux basés sur les modèles de marché de l'oscillateur Commodity Channel Index. CSignalDeM Le module des signaux basés sur les modèles de marché de l'oscillateur DeMarker. CSignalDEMA Le module des signaux basés sur les modèles de marché de l'indicateur Double Exponential Moving Average. CSignalEnvelopes Le module des signaux basés sur les modèles de marché de l'indicateur Envelopes. CSignalFrAMA Le module des signaux basés sur les modèles de marché de l'indicateur Fractal Adaptive Moving Average. CSignalITF Le module de filtration des signaux par date/heure. CSignalMACD Le module des signaux basés sur les modèles de marché de l'oscillateur MACD. CSignalMA Le module des signaux basés sur les modèles de marché de l'indicateur Moving Average. CSignalSAR Le module des signaux basés sur les modèles de marché de l'indicateur Parabolic SAR. CSignalRSI Le module des signaux basés sur les modèles de marché de l'oscillateur Relative Strength Index. CSignalRVI Le module des signaux basés sur les modèles de marché de l'oscillateur Relative Vigor Index. CSignalStoch Le module des signaux basés sur les modèles de marché de l'oscillateur Stochastic. CSignalTRIX Le module des signaux basés sur les modèles de marché de l'oscillateur Triple Exponential Average. CSignalTEMA Le module des signaux basés sur les modèles de marché de l'indicateur Triple Exponential Moving Average. CSignalWPR Le module des signaux basés sur les modèles de marché de l'oscillateur Williams Percent Range.

Classes de Trailing Stop (Stops Suiveurs) Description CTrailingFixedPips Cette classe implémente l'algorithme du Stop Suiveur basé sur des points fixes CTrailingMA Cette classe implémente l'algorithme du Stop Suiveur basé sur les valeurs d'une Moyenne Mobile CTrailingNone Classe de type stub, elle n'utilise aucun algorithme de Stop Suiveur CTrailingPSAR Cette classe implémente l'algorithme du Stop Suiveur basé sur les valeurs de l'indicateur Parabolic SAR