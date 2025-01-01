DocumentationSections
Ajoute une période à surveiller.

void  TimeframeAdd(
   ENUM_TIMEFRAMES    period         // période
   )

Paramètres

period

[in]  Période (énumération ENUM_TIMEFRAMES).

Valeur de retour

Aucune.