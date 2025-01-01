Load
Charge un élément et ses données dans la liste depuis un fichier.
|
virtual bool Load(
Paramètres
file_handle
[in] Handle du fichier binaire précédemment ouvert avec la fonction FileOpen.
Valeur de Retour
vrai si réalisé avec succès, faux en cas d'erreur.
Note
La méthode Load (int) de la classe CObject retourne toujours vrai et n'exécute aucune action. Si vous désirez charger des données de classes dérivées depuis un fichier, la méthode Load (int) doit être implémentée.
Exemple :
|
//--- exemple d'utilisation de CObject::Load(int)