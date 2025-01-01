DocumentationSections
Load

Charge un élément et ses données dans la liste depuis un fichier.

virtual bool  Load(
   int  file_handle      // handle du fichier
   )

Paramètres

file_handle

[in]  Handle du fichier binaire précédemment ouvert avec la fonction FileOpen.

Valeur de Retour

vrai si réalisé avec succès, faux en cas d'erreur.

Note

La méthode Load (int) de la classe CObject retourne toujours vrai et n'exécute aucune action. Si vous désirez charger des données de classes dérivées depuis un fichier, la méthode Load (int) doit être implémentée.

Exemple :

//--- exemple d'utilisation de CObject::Load(int)
#include <Object.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   int    file_handle;
   CObject *object=new CObject;
   //---
   if(object!=NULL)
     {
      printf("Object create error");
      return;
     }
   //--- ouvre le fichier
   file_handle=FileOpen("MyFile.bin",FILE_READ|FILE_BIN|FILE_ANSI);
   if(file_handle>=0)
     {
      if(!object.Load(file_handle))
        {
         //--- erreur de chargement du fichier
         printf("File load: Error %d!",GetLastError());
         delete object;
         FileClose(file_handle);
         //---
         return;
        }
      FileClose(file_handle);
     }
   //--- utilise l'objet 
   //--- . . .
   delete object;
  }