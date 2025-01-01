Load

Charge un élément et ses données dans la liste depuis un fichier.

virtual bool Load(

int file_handle

)

Paramètres

file_handle

[in] Handle du fichier binaire précédemment ouvert avec la fonction FileOpen.

Valeur de Retour

vrai si réalisé avec succès, faux en cas d'erreur.

Note

La méthode Load (int) de la classe CObject retourne toujours vrai et n'exécute aucune action. Si vous désirez charger des données de classes dérivées depuis un fichier, la méthode Load (int) doit être implémentée.

Exemple :