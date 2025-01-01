Close

Retourne l'élément de la série Close par son index.

double Close(

int ind

)

Paramètres

ind

[in] Index de l'élément.

Valeur de retour

Retourne la valeur numérique de l'élément de la série Close situé à l'index spécifié en cas de succès, sinon retourne EMPTY_VALUE.

Note

EMPTY_VALUE est retourné dans deux cas :