Référence MQL5Bibliothèque StandardModules de StratégiesClasses de base des Expert AdvisorsCExpertCheckTrailingStop 

CheckTrailingStop

Vérifie les conditions du Stop Suiveur (Trailing Stop) de la position ouverte.

virtual bool  CheckTrailingStop()

Valeur de retour

vrai une opération de trading a été executée, faux sinon.

Note

Vérifie les conditions du Stop Suiveur (Trailing Stop) de la position ouverte (CheckTrailingStopLong() ou CheckTrailingStopShort() pour les positions longues ou courtes).

Implémentation

//+------------------------------------------------------------------+
//| Check for trailing stop/profit position                          |
//| ENTREE : aucune. |
//| SORTIE : vrai si réalisé avec succès, faux sinon. |
//| REMARQUE : aucune.                                                |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CExpert::CheckTrailingStop()
  {
//--- la position doit d'abord être sélectionnée
   if(m_position.PositionType()==POSITION_TYPE_BUY)
     {
      //--- vérifie la possibilité de modifier une position long
      if(CheckTrailingStopLong()) return(true);
     }
   else
     {
      //--- vérifie la possibilité de modifier une position short
      if(CheckTrailingStopShort()) return(true);
     }
//--- retour sans traitement
   return(false);
  }