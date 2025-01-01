DocumentationSections
La méthode retourne le flag indiquant les périodes d'une nouvelle barre.

int  TimeframesFlags(
   MqlDateTime&    time         // variable de date/heure
   )

Paramètres

time

[in]  Variable de type MqlDateTime pour la nouvelle date/heure, passée par référence.

Valeur de retour

Retourne le flag indiquant les périodes d'une nouvelle barre.