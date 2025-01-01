Save
Sauvegarde un élément et ses données dans un fichier.
|
virtual bool Save(
Paramètres
file_handle
[in] Handle du fichier précédemment ouvert (en mode binaire) avec la fonction FileOpen (...).
Valeur de Retour
vrai si réalisé avec succès, faux en cas d'erreur.
Note
La méthode Save (int) de la classe CObject retourne toujours vrai et n'exécute aucune action. Si vous désirez sauvegarder des données de classes dérivées depuis un fichier, la méthode Save (int) doit être implémentée.
Exemple :
|
//--- exemple d'utilisation de CObject::Save(int)