Sauvegarde un élément et ses données dans un fichier.

virtual bool  Save(
   int  file_handle      // Handle du fichier
   )

Paramètres

file_handle

[in]  Handle du fichier précédemment ouvert (en mode binaire) avec la fonction FileOpen (...).

Valeur de Retour

vrai si réalisé avec succès, faux en cas d'erreur.

Note

La méthode Save (int) de la classe CObject retourne toujours vrai et n'exécute aucune action. Si vous désirez sauvegarder des données de classes dérivées depuis un fichier, la méthode Save (int) doit être implémentée.

Exemple :

//--- exemple d'utilisation de CObject::Save(int)
#include <Object.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   int    file_handle;
   CObject *object=new CObject;
   //---
   if(object!=NULL)
     {
      printf("Object create error");
      return;
     }
   //--- définit les données de l'objet
   //--- . . .
   //--- ouvre le fichier
   file_handle=FileOpen("MyFile.bin",FILE_WRITE|FILE_BIN|FILE_ANSI);
   if(file_handle>=0)
     {
      if(!object.Save(file_handle))
        {
         //--- erreur de sauvegarde du fichier
         printf("File save: Error %d!",GetLastError());
         delete object;
         FileClose(file_handle);
         //---
         return;
        }
      FileClose(file_handle);
     }
   delete object;
  }