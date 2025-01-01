HistoryPoint

Crée un point de contrôle de l'historique de trading (sauvegarde le nombre de positions, les ordres, les deals et les ordres historiques).

void HistoryPoint(

bool from_check_trade=false

)

Paramètres

from_check_trade=false

[in] Flag pour éviter la récursion.

Note

Sauvegarde le montant des positions, des ordres, des deals et l'historique des transactions.