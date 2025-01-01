DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardModules de StratégiesClasses de base des Expert AdvisorsCExpertHistoryPoint 

HistoryPoint

Crée un point de contrôle de l'historique de trading (sauvegarde le nombre de positions, les ordres, les deals et les ordres historiques).

void  HistoryPoint(
   bool   from_check_trade=false   // flag
   )

Paramètres

from_check_trade=false

[in]  Flag pour éviter la récursion.

Note

Sauvegarde le montant des positions, des ordres, des deals et l'historique des transactions.