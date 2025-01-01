- Init
CheckTrailingStopLong
Cette fonction vérifie les conditions du Stop Suiveur (Trailing Stop) de la position long ouverte.
|
virtual bool CheckTrailingStopLong()
Valeur de retour
vrai si l'opération a été éxécutée, sinon faux.
Note
Cette fonction vérifie les conditions du Stop Suiveur (Trailing Stop) de la position long ouverte (méthode CheckTrailingStopLong(...) de l'objet Expert Trailing). Si les conditions sont réunies, elle modifie les paramètres de la position (méthode TrailingStopLong(...)).
Implémentation
|
//+------------------------------------------------------------------+