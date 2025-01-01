DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardModules de StratégiesClasses de base des Expert AdvisorsCExpertCheckTrailingStopLong 

CheckTrailingStopLong

Cette fonction vérifie les conditions du Stop Suiveur (Trailing Stop) de la position long ouverte.

virtual bool  CheckTrailingStopLong()

Valeur de retour

vrai si l'opération a été éxécutée, sinon faux.

Note

Cette fonction vérifie les conditions du Stop Suiveur (Trailing Stop) de la position long ouverte (méthode CheckTrailingStopLong(...) de l'objet Expert Trailing). Si les conditions sont réunies, elle modifie les paramètres de la position (méthode TrailingStopLong(...)).

Implémentation

//+------------------------------------------------------------------+
//| Vérifie le stop/profit suiveur d'une position longue |
//| ENTREE : aucune. |
//| SORTIE : vrai si réalisé avec succès, faux sinon. |
//| REMARQUE : aucune.                                                |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CExpert::CheckTrailingStopLong()
  {
   double sl=EMPTY_VALUE;
   double tp=EMPTY_VALUE;
//--- vérifie les opérations des stops suiveur des opérations long
   if(m_trailing.CheckTrailingStopLong(GetPointer(m_position),sl,tp))
     {
      if(sl==EMPTY_VALUE) sl=m_position.StopLoss();
      if(tp==EMPTY_VALUE) tp=m_position.TakeProfit();
      //--- traitement du stop suiveur de l'opération
      return(TrailingStopLong(sl,tp));
     }
//--- retour sans traitement
   return(false);
  }