Classe de Base CObject
La classe CObject est la classe de base de la Bibliothèque Standard MQL5.
Description
La classe CObject permet à tous ses descendants de faire partie d'une liste chaînée. Elle propose également différentes méthodes virtuelles à implémenter dans ses classes descendantes.
Déclaration
|
class CObject
Titre
|
#include <Object.mqh>
|
Hiérarchie d'héritage
CObject
Descendants directs
CAccountInfo, CArray, CChart, CChartObject, CCurve, CDealInfo, CDictionary_Obj_Double, CDictionary_Obj_Obj, CDictionary_String_Obj, CExpertBase, CFile, CHistoryOrderInfo, CList, COrderInfo, CPositionInfo, CString, CSymbolInfo, CTerminalInfo, CTrade, CTreeNode, CWnd, ICondition, IExpression, IMembershipFunction, INamedValue, IParsableRule
Méthodes de Classe
|
Attributs
|
|
Retourne la valeur de l'élèment précédent
|
Définit la valeur de l'élément précédent
|
Retourne la valeur de l'élèment suivant
|
Définit la valeur de l'élément suivant
|
Méthodes de comparaison
|
|
virtual Compare
|
Retourne le résultat de la comparaison avec un autre objet
|
Entrée/Sortie
|
|
virtual Save
|
Ecrit l'objet dans un fichierf
|
virtual Load
|
Charge l'objet depuis un fichier
|
virtual Type
|
Retourne le type de l'objet