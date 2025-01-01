DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardClasse de Base CObject 

Classe de Base CObject

La classe CObject est la classe de base de la Bibliothèque Standard MQL5.

Description

La classe CObject permet à tous ses descendants de faire partie d'une liste chaînée. Elle propose également différentes méthodes virtuelles à implémenter dans ses classes descendantes.

Déclaration

   class CObject

Titre

   #include <Object.mqh>

Hiérarchie d'héritage

  CObject

Descendants directs

CAccountInfo, CArray, CChart, CChartObject, CCurve, CDealInfo, CDictionary_Obj_Double, CDictionary_Obj_Obj, CDictionary_String_Obj, CExpertBase, CFile, CHistoryOrderInfo, CList, COrderInfo, CPositionInfo, CString, CSymbolInfo, CTerminalInfo, CTrade, CTreeNode, CWnd, ICondition, IExpression, IMembershipFunction, INamedValue, IParsableRule

Méthodes de Classe

Attributs

 

Prev

Retourne la valeur de l'élèment précédent

Prev

Définit la valeur de l'élément précédent

Next

Retourne la valeur de l'élèment suivant

Next

Définit la valeur de l'élément suivant

Méthodes de comparaison

 

virtual Compare

Retourne le résultat de la comparaison avec un autre objet

Entrée/Sortie

 

virtual Save

Ecrit l'objet dans un fichierf

virtual Load

Charge l'objet depuis un fichier

virtual Type

Retourne le type de l'objet

 