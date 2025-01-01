Classe de Base CObject

La classe CObject est la classe de base de la Bibliothèque Standard MQL5.

Description

La classe CObject permet à tous ses descendants de faire partie d'une liste chaînée. Elle propose également différentes méthodes virtuelles à implémenter dans ses classes descendantes.

Déclaration

class CObject

Titre

#include <Object.mqh>

Hiérarchie d'héritage CObject Descendants directs CAccountInfo, CArray, CChart, CChartObject, CCurve, CDealInfo, CDictionary_Obj_Double, CDictionary_Obj_Obj, CDictionary_String_Obj, CExpertBase, CFile, CHistoryOrderInfo, CList, COrderInfo, CPositionInfo, CString, CSymbolInfo, CTerminalInfo, CTrade, CTreeNode, CWnd, ICondition, IExpression, IMembershipFunction, INamedValue, IParsableRule

Méthodes de Classe