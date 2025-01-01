DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardModules de StratégiesClasses de base des Expert AdvisorsCExpertTradeEventPositionOpened 

TradeEventPositionOpened

Gestionnaire de l'évènement "Position ouverte".

virtual bool  TradeEventPositionOpened()

Valeur de retour

La méthode de la classe CExpert ne fait rien et retourne toujours vrai.