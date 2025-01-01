DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardModules de StratégiesClasses de base des Expert AdvisorsCExpertCheckTrailingStopShort 

CheckTrailingStopShort

Cette fonction vérifie les conditions du Stop Suiveur (Trailing Stop) de la position courte ouverte.

virtual bool  CheckTrailingStopShort()

Valeur de retour

vrai si l'opération a été éxécutée, sinon faux.

Note

Cette fonction vérifie les conditions du Stop Suiveur (Trailing Stop) de la position courte ouverte (méthode CheckTrailingStopShort(...) de l'objet Expert Trailing). Si les conditions sont réunies, elle modifie les paramètres de la position (méthode TrailingStopShort(...)).

Implémentation

//+------------------------------------------------------------------+
//| Vérifie le stop/profit suiveur d'une position short |
//| ENTREE : aucune. |
//| SORTIE : vrai si réalisé avec succès, faux sinon. |
//| REMARQUE : aucune.                                                |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CExpert::CheckTrailingStopShort()
  {
   double sl=EMPTY_VALUE;
   double tp=EMPTY_VALUE;
//--- vérifie les opérations des stops suiveur des opérations short
   if(m_trailing.CheckTrailingStopShort(GetPointer(m_position),sl,tp))
     {
      if(sl==EMPTY_VALUE) sl=m_position.StopLoss();
      if(tp==EMPTY_VALUE) tp=m_position.TakeProfit();
      //--- traitement du stop suiveur de l'opération short
      return(TrailingStopShort(sl,tp));
     }
//--- retour sans traitement
   return(false);
  }