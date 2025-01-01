DocumentationSections
PrepareHistoryDate

Définit la date de début de suivi de l'historique de trading.

void  PrepareHistoryDate()

Note

La période de suivi de l'historique de trading est défini à partir du début du mois (mais pas moins de 1 jour).