Référence MQL5Bibliothèque StandardModules de StratégiesClasses de base des Expert AdvisorsCExpertDeleteOrder 

DeleteOrder

Supprime un ordre en attete Limit/Stop.

virtual bool  DeleteOrder()

Valeur de retour

vrai si l'opération a été éxécutée, sinon faux.

Note

Supprime l'ordre en attente Limit/Stop (méthode OrderDelete(...) de la classe CTrade).

Implémentation

//+------------------------------------------------------------------+
//| Supprime un ordre limit/stop               |
//| ENTREE : aucune.                                                  |
//| SORTIE : vrai si opération réalisée avec succès, faux sinon. |
//| REMARQUE : aucune.                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CExpert::DeleteOrder()
  {
   return(m_trade.OrderDelete(m_order.Ticket()));
  }