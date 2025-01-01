InitTrade

Initialise l'objet Trade.

virtual bool InitTrade(

ulong magic,

CExpertTrade* trade=NULL

)

Paramètres

magic

[in] Identifiant de l'Expert Advisor (sera utilisé dans les demandes de deals).

trade

[in] Pointeur sur un objet CExpertTrade.

Valeur de retour

vrai - en cas de succès, faux sinon