DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardModules de StratégiesClasses de base des Expert AdvisorsCExpertInitTrade 

InitTrade

Initialise l'objet Trade.

virtual bool  InitTrade(
   ulong            magic,       // magic
   CExpertTrade*    trade=NULL   // pointeur
   )

Paramètres

magic

[in]  Identifiant de l'Expert Advisor (sera utilisé dans les demandes de deals).

trade

[in]  Pointeur sur un objet CExpertTrade.

Valeur de retour

vrai - en cas de succès, faux sinon