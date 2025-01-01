DocumentationSections
InitTrailing

Initialise l'objet Stop Suiveur (Trailing Stop).

virtual bool  InitTrailing(
   CExpertTrailing*     trailing=NULL,        // pointeur
   )

Paramètres

trailing

[in]  Pointeur sur un objet de classe CExpertTrailing (ou une classe dérivée).

Valeur de retour

vrai - en cas de succès, faux sinon

Note

Si le paramètre trailing est NULL, la classe ExpertTrailing sera utilisée, elle ne fait rien.