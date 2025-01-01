DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardModules de StratégiesClasses de base des Expert AdvisorsCExpertCheckOpenShort 

CheckOpenShort

Vérifie les conditions pour ouvrir une position courte.

virtual bool  CheckOpenShort()

Valeur de retour

vrai une opération de trading a été executée, faux sinon.

Note

La fonction vérifie les conditions pour ouvrir une position courte ou short (méthode CheckOpenShort() de l'objet Signal) et ouvre cette position (méthode OpenShort()) si nécessaire.

Implémentation

//+---------------------------------------------------------------------+
//| Vérif. pour ouvrir une position short ou définir / ordre limit/stop |
//| ENTREE : aucune. |
//| SORTIE : vrai si réalisé avec succès, faux sinon. |
//| REMARQUE : aucune.                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CExpert::CheckOpenShort()
  {
   double   price=EMPTY_VALUE;
   double   sl=0.0;
   double   tp=0.0;
   datetime expiration=TimeCurrent();
//--- vérifie le signal pour ouvrir une opération short
   if(m_signal.CheckOpenShort(price,sl,tp,expiration))
     {
      if(!m_trade.SetOrderExpiration(expiration))
        {
         m_expiration=expiration;
        }
      return(OpenShort(price,sl,tp));
     }
//--- retour sans traitement
   return(false);
  }