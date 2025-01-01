DocumentationSections
Symbol

Définit le symbole.

bool  Symbol(
   string    name     // symbole
   )

Paramètres

name

[in]  Symbole.

Valeur de retour

vrai - en cas de succès, faux sinon

Note

La définition du symbole est nécessaire si l'objet utilise un symbole différent de celui défini au moment de l'initialisation.