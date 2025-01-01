Référence MQL5Bibliothèque StandardModules de StratégiesClasses de base des Expert AdvisorsCExpertBaseSymbol InitPhaseTrendTypeUsedSeriesEveryTickOpenHighLowCloseSpreadTimeTickVolumeRealVolumeInitSymbolPeriodMagicValidationSettingsSetPriceSeriesSetOtherSeriesInitIndicatorsInitOpenInitHighInitLowInitCloseInitSpreadInitTimeInitTickVolumeInitRealVolumePriceLevelUnitStartIndexCompareMagic Symbol Définit le symbole. bool Symbol( string name // symbole ) Paramètres name [in] Symbole. Valeur de retour vrai - en cas de succès, faux sinon Note La définition du symbole est nécessaire si l'objet utilise un symbole différent de celui défini au moment de l'initialisation. Init Period