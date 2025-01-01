- Init
LotReverse
Retourne le volume de trading pour une opération de renversement d'une position.
|
double LotReverse(
Paramètres
sl
[in] Prix du Stop Loss
Valeur de retour
Volume de trading (en lots) pour une opération de renversement de position.
Note
Cette fonction retourne le volume de trading pour une opération de renversement de position (méthode CheckReverse(...) de l'objet money management).
Implémentation
|
//+------------------------------------------------------------------+