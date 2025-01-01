DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardModules de StratégiesClasses de base des Expert AdvisorsCExpertLotReverse 

LotReverse

Retourne le volume de trading pour une opération de renversement d'une position.

double  LotReverse(
   double    sl       // Stop Loss
   )

Paramètres

sl

[in] Prix du Stop Loss

Valeur de retour

Volume de trading (en lots) pour une opération de renversement de position.

Note

Cette fonction retourne le volume de trading pour une opération de renversement de position (méthode CheckReverse(...) de l'objet money management).

Implémentation

//+------------------------------------------------------------------+
//| Méthode pour récupérer le nb de lots pour un renversement de position. |
//| ENTREE :  sl - stop loss.                                          |
//| SORTIE : nb de lots.                                            |
//| REMARQUE : aucune. |
//+------------------------------------------------------------------+
double CExpert::LotReverse(double sl)
  {
   return(m_money.CheckReverse(GetPointer(m_position),sl));
  }