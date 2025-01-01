LotReverse

Retourne le volume de trading pour une opération de renversement d'une position.

double LotReverse(

double sl

)

Paramètres

sl

[in] Prix du Stop Loss

Valeur de retour

Volume de trading (en lots) pour une opération de renversement de position.

Note

Cette fonction retourne le volume de trading pour une opération de renversement de position (méthode CheckReverse(...) de l'objet money management).

Implémentation