Référence MQL5Bibliothèque StandardModules de StratégiesClasses de base des Expert AdvisorsCExpertCheckReverseLong 

CheckReverseLong

Vérifie les conditions pour renverser une position longue.

virtual bool  CheckReverseLong()

Valeur de retour

vrai une opération de trading a été executée, faux sinon.

Note

La fonction vérifie les conditions pour renverser une position longue (méthode CheckReverseLong() de l'objet Signal) et effectue le renversement de la position longue actuelle (méthode ReverseLong(...)) si nécessaire.

Implémentation

//+------------------------------------------------------------------+
//| Vérification pour renverser une position longue                |
//| ENTREE : aucune. |
//| SORTIE : vrai si réalisé avec succès, faux sinon. |
//| REMARQUE : aucune.                                                |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CExpert::CheckReverseLong()
  {
   double   price=EMPTY_VALUE;
   double   sl=0.0;
   double   tp=0.0;
   datetime expiration=TimeCurrent();
//--- vérifie le signal de retournement d'une position longue
   if(m_signal.CheckReverseLong(price,sl,tp,expiration)) return(ReverseLong(price,sl,tp));
//--- retour sans traitement
   return(false);
  }