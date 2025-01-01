- Init
CheckReverseLong
Vérifie les conditions pour renverser une position longue.
virtual bool CheckReverseLong()
Valeur de retour
vrai une opération de trading a été executée, faux sinon.
Note
La fonction vérifie les conditions pour renverser une position longue (méthode CheckReverseLong() de l'objet Signal) et effectue le renversement de la position longue actuelle (méthode ReverseLong(...)) si nécessaire.
Implémentation
//+------------------------------------------------------------------+