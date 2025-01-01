CheckReverseLong

Vérifie les conditions pour renverser une position longue.

virtual bool CheckReverseLong()

Valeur de retour

vrai une opération de trading a été executée, faux sinon.

Note

La fonction vérifie les conditions pour renverser une position longue (méthode CheckReverseLong() de l'objet Signal) et effectue le renversement de la position longue actuelle (méthode ReverseLong(...)) si nécessaire.

Implémentation