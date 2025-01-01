DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardModules de StratégiesClasses de base des Expert AdvisorsCExpertInitMoney 

InitMoney

Initialise l'objet Money Management.

virtual bool  InitMoney(
   CExpertMoney*     money=NULL,        // pointeur
   )

Paramètres

money

[in]  Pointeur sur un objet de classe CExpertMoney (ou un de ses descendants).

Valeur de retour

vrai - en cas de succès, faux sinon

Note

Si money est NULL, la classe CExpertMoney sera utilisée, elle utilise le lot minimum.