Référence MQL5Bibliothèque StandardModules de StratégiesClasses de base des Expert AdvisorsCExpertOnBookEventProcess 

OnBookEventProcess

Définit un flag pour traiter l'évènement Définit un flag pour traiter l'évènement OnBookEvent.

void  OnChartEventProcess(
   bool     value        // flag
   )

Paramètres

value

[in] Flag pour traiter l'évènement OnBookEvent .

Valeur de retour

Aucune.

Note

Si le flag est à true, l'évènement OnBookEvent est traité, par défaut, le flag est à false.