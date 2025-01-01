DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardModules de StratégiesClasses de base des Expert AdvisorsCExpertTradeEventOrderModified 

TradeEventOrderModified

Gestionnaire de l'évènement "Ordre en attente modifié".

virtual bool  TradeEventOrderModified()

Valeur de retour

La méthode de la classe CExpert ne fait rien et retourne toujours vrai.