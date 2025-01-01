DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardModules de StratégiesClasses de base des Expert AdvisorsCExpertCheckOpenLong 

CheckOpenLong

Vérifie les conditions pour ouvrir une position longue.

virtual bool  CheckOpenLong()

Valeur de retour

vrai une opération de trading a été executée, faux sinon.

Note

La fonction vérifie les conditions pour ouvrir une position longue (méthode CheckOpenLong() de l'objet Signal) et ouvre la position longue (méthode OpenLong()) si nécessaire.

Implémentation

//+------------------------------------------------------------------+
//| Vérif. pour ouvrir une position longue / définir un ordre limit/stop |
//| ENTREE :  aucune. |
//| SORTIE : vrai si réalisé avec succès, faux sinon. |
//| REMARQUE : aucune.                                                |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CExpert::CheckOpenLong()
  {
   double   price=EMPTY_VALUE;
   double   sl=0.0;
   double   tp=0.0;
   datetime expiration=TimeCurrent();
//--- vérifie le signal pour ouvrir une opération longue
   if(m_signal.CheckOpenLong(price,sl,tp,expiration))
     {
      if(!m_trade.SetOrderExpiration(expiration))
        {
         m_expiration=expiration;
        }
      return(OpenLong(price,sl,tp));
     }
//--- retour sans traitement
   return(false);
  }