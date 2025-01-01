//+------------------------------------------------------------------+

//| Vérif. pour ouvrir une position longue / définir un ordre limit/stop |

//| ENTREE : aucune. |

//| SORTIE : vrai si réalisé avec succès, faux sinon. |

//| REMARQUE : aucune. |

//+------------------------------------------------------------------+

bool CExpert::CheckOpenLong()

{

double price=EMPTY_VALUE;

double sl=0.0;

double tp=0.0;

datetime expiration=TimeCurrent();

//--- vérifie le signal pour ouvrir une opération longue

if(m_signal.CheckOpenLong(price,sl,tp,expiration))

{

if(!m_trade.SetOrderExpiration(expiration))

{

m_expiration=expiration;

}

return(OpenLong(price,sl,tp));

}

//--- retour sans traitement

return(false);

}