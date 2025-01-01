DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardModules de StratégiesClasses de base des Expert AdvisorsCExpertInitParameters 

InitParameters

Initialise les paramètres de l'Expert Advisor.

virtual bool  InitParameters()

Valeur de retour

vrai - en cas de succès, faux sinon

Note

La fonction InitParameters() de la classe de base CExpert n'effectue aucun traitement et retourne toujours vrai.