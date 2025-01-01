UsedSeries

Retourne le masque de bits des séries de données utilisées.

int UsedSeries()

Valeur de retour

La liste des séries de données utilisées sous forme d'un masque de bits.

Note

Si le bit est défini, la série de données correspondante est utilisée, s'il n'est pas défini, la série de données n'est pas utilisée.

Correspondance des bits des séries de données :

bit 0 - série de données Open,

bit 1 - série de données High,

bit 2 - série de données Low,

bit 3 - série de données Close,

bit 4 - série de données Spread,

bit 5 - série de données Time,

bit 6 - série de données TickVolume,

bit 7 - série de données RealVolume.