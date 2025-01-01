Classes de base des Expert Advisors

Cette section contient les détails techniques d'utilisation des classes de création et de test des stratégies de trading et une description des composants importants de la Bibliothèque Standard MQL5 (MQL5 Standard Library).

L'utilisation de ces classes vous fera gagner du temps lors de la création de vos stratégies de trading.

La Bibliothèque Standard MQL5 (en terme de stratégies de trading) est située dans le répertoire de travail du terminal dans le répertoire Include\Expert.