Classes de base des Expert Advisors 

Classes de base des Expert Advisors

Cette section contient les détails techniques d'utilisation des classes de création et de test des stratégies de trading et une description des composants importants de la Bibliothèque Standard MQL5 (MQL5 Standard Library).

L'utilisation de ces classes vous fera gagner du temps lors de la création de vos stratégies de trading.

La Bibliothèque Standard MQL5 (en terme de stratégies de trading) est située dans le répertoire de travail du terminal dans le répertoire Include\Expert.

Classe

Description

CExpertBase

Classe de base pour toutes les classes de stratégies de trading

CExpert

Classe de base pour les Expert Advisor

CExpertSignal

Classe de base pour les classes de Signaux de Trading

CExpertTrailing

Classe de base pour les classes de Trailing Stop (stops suiveurs)

CExpertMoney

Classe de base pour les classes de Money Management