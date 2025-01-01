DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardModules de StratégiesClasses de base des Expert AdvisorsCExpertCloseLong 

CloseLong

Ferme la position longue.

virtual bool  CloseLong(
   double    price    // prix
   )

Paramètres

price

[in]  Prix.

Valeur de retour

vrai si l'opération a été éxécutée, sinon faux.

Note

Ferme la position long (méthode Sell(...) de l'objet CTrade).

Implémentation

//+------------------------------------------------------------------+
//| Ferme une position longue                                        |
//| ENTREE :  price - prix de clôture. |
//| SORTIE : vrai si l'opération a été réalisée avec succès, sinon faux. |
//| REMARQUE : aucune. |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CExpert::CloseLong(double price)
  {
   if(price==EMPTY_VALUEreturn(false);
//---
   return(m_trade.Sell(m_position.Volume(),price,0,0));
  }