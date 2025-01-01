//+------------------------------------------------------------------+

//| Ferme une position longue |

//| ENTREE : price - prix de clôture. |

//| SORTIE : vrai si l'opération a été réalisée avec succès, sinon faux. |

//| REMARQUE : aucune. |

//+------------------------------------------------------------------+

bool CExpert::CloseLong(double price)

{

if(price==EMPTY_VALUE) return(false);

//---

return(m_trade.Sell(m_position.Volume(),price,0,0));

}