Référence MQL5Bibliothèque StandardModules de StratégiesClasses de base des Expert AdvisorsCExpertCheckOpen 

CheckOpen

Vérifie les conditions pour ouvrir une position.

virtual bool  CheckOpen()

Valeur de retour

vrai une opération de trading a été executée, faux sinon.

Note

Vérifie les conditions pour ouvrir des positions longues (CheckOpenLong()) et courtes ou short (CheckOpenShort()).

Implémentation

//+------------------------------------------------------------------+
//| Vérif. pour ouvrir une position ou définir un ordre limit/stop |
//| ENTREE :  aucune. |
//| SORTIE : vrai si réalisé avec succès, faux sinon. |
//| REMARQUE : aucune.                                                |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CExpert::CheckOpen()
  {
   if(CheckOpenLong())  return(true);
   if(CheckOpenShort()) return(true);
//--- retour sans traitement
   return(false);
  }