//+------------------------------------------------------------------+

//| Vérif. pour ouvrir une position ou définir un ordre limit/stop |

//| ENTREE : aucune. |

//| SORTIE : vrai si réalisé avec succès, faux sinon. |

//| REMARQUE : aucune. |

//+------------------------------------------------------------------+

bool CExpert::CheckOpen()

{

if(CheckOpenLong()) return(true);

if(CheckOpenShort()) return(true);

//--- retour sans traitement

return(false);

}