Référence MQL5Bibliothèque StandardModules de StratégiesClasses de base des Expert AdvisorsCExpertBasePeriod InitPhaseTrendTypeUsedSeriesEveryTickOpenHighLowCloseSpreadTimeTickVolumeRealVolumeInitSymbolPeriodMagicValidationSettingsSetPriceSeriesSetOtherSeriesInitIndicatorsInitOpenInitHighInitLowInitCloseInitSpreadInitTimeInitTickVolumeInitRealVolumePriceLevelUnitStartIndexCompareMagic Period Définit la période. bool Period( ENUM_TIMEFRAMES value // période ) Paramètres value [in] Période. Valeur de retour vrai - en cas de succès, faux sinon Note La définition de la période est nécessaire si l'objet utilise une période différente de la période définie au moment de l'initialisation. Symbol Magic