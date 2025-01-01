DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardModules de StratégiesClasses de base des Expert AdvisorsCExpertBasePeriod 

Period

Définit la période.

bool  Period(
   ENUM_TIMEFRAMES  value     // période
   )

Paramètres

value

[in]  Période.

Valeur de retour

vrai - en cas de succès, faux sinon

Note

La définition de la période est nécessaire si l'objet utilise une période différente de la période définie au moment de l'initialisation.