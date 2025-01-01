DocumentationSections
CExpertTradeEventNotIdentified 

TradeEventNotIdentified

Gestionnaire d'un évènement non identifié.

virtual bool  TradeEventNotIdentified()

Valeur de retour

La méthode de la classe CExpert ne fait rien et retourne toujours vrai.

Note

Différents évènements de trading peuvent arriver, dans ce cas, il est difficile de les identifier.