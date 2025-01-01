DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardModules de StratégiesClasses de base des Expert AdvisorsCExpertInit 

Init

Méthode d'initialisation d'une instance de classe.

bool  Init(
   string             symbol,        // symbole
   ENUM_TIMEFRAMES    period,        // période
   bool               every_tick,    // flag
   ulong              magic          // magic
   )

Paramètres

symbol

[in]  Symbole.

period

[in]  Période (énumération ENUM_TIMEFRAMES).

every_tick

[in]  Flag.

magic

[in]  Identifiant de l'Expert Advisor (numéro Magic).

Valeur de retour

vrai - en cas de succès, faux sinon

Note

Si every_tick est à true, la méthode Processing() est appelée à chaque tick du symbole en cours. Sinon, la méthode Processing() n'est appelée qu'à l'apparition d'une nouvelle barre du symbole en cours.