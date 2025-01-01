DocumentationSections
InitIndicators

Initialise tous les indicateurs et les séries de données.

virtual bool  InitIndicators(
   CIndicators*  indicators=NULL    // pointeur
   )

Paramètres

indicators

[in]  Pointeur sur une collection d'indicateurs et de séries de données.

Valeur de retour

vrai - en cas de succès, faux sinon

Note

Les séries de données sont initialisées si l'objet utilise le symbole ou la période définit lors de l'initialisation et que le symbole ou la période sont différents. La fonction appelle alors la méthode virtuelle InitIndicators() des objets signal de trading, stop suiveur et money management.