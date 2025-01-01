Compare

Compare les données d'un élément de la liste avec les données d'un autre élément de la liste.

virtual int Compare(

const CObject* node,

const int mode=0

) const

Paramètres

node

[in] Pointeur vers un élément de la liste à comparer

mode=0

[in] Mode de comparaison

Valeur de Retour

0 - si les 2 éléments de la liste sont identiques, -1 - si l'élément de la liste est inférieur à l'élément de comparaison (node), 1 - si l'élément de la liste est supérieur à l'élément de comparaison (node).

Note

La méthode Compare () de la classe CObject retourne toujours 0 et n'exécute aucune action. Si vous désirez comparer des données de classes dérivées, la méthode Compare (...) doit être implémentée. Le paramètre 'mode' devrait être utilisé dans le cas de comparaison où plusieurs variantes sont possibles.

Exemple :