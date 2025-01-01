DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardModules de StratégiesClasses de base des Expert AdvisorsCExpertValidationSettings 

ValidationSettings

Vérifie les paramètres.

virtual bool  ValidationSettings()

Valeur de retour

vrai - en cas de succès, faux sinon

Note

Vérifie aussi les paramètres de tous les objets de l'Expert Advisor.