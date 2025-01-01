//+------------------------------------------------------------------+

//| Clôture d'une position et suppression des ordres |

//| ENTREE : lot - volume à clôturer. |

//| SORTIE : vrai si l'opération a été réalisée avec succès, sinon faux. |

//| REMARQUE : aucune. |

//+------------------------------------------------------------------+

bool CExpert::CloseAll(double lot)

{

bool result;

//--- vérifie les opérations

if(m_position.PositionType()==POSITION_TYPE_BUY) result=m_trade.Sell(lot,0,0,0);

else result=m_trade.Buy(lot,0,0,0);

result|=DeleteOrders();

//---

return(result);

}