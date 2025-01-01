DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardModules de StratégiesClasses de base des Expert AdvisorsCExpertTrailingOrderLong 

TrailingOrderLong

Modifie les paramètres d'un ordre en attente Buy Limit/Stop.

virtual bool  TrailingOrderLong(
   double    delta    // delta
   )

Paramètres

delta

[in]  Prix delta.

Valeur de retour

vrai si l'opération a été éxécutée, sinon faux.

Note

Modifie les paramètres d'un ordre en attente Buy Limit/Stop (méthode OrderModify(...) de la classe CTrade).

Implémentation

//+------------------------------------------------------------------+
//| Ordre long limit/stop en attente |
//| ENTREE :  delta - changement de prix.                            |
//| SORTIE : vrai si opération réalisée avec succès, faux sinon. |
//| REMARQUE : aucune.                          |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CExpert::TrailingOrderLong(double delta)
  {
   ulong  ticket=m_order.Ticket();
   double price =m_order.PriceOpen()-delta;
   double sl    =m_order.StopLoss()-delta;
   double tp    =m_order.TakeProfit()-delta;
//--- modification de l'ordre long
   return(m_trade.OrderModify(ticket,price,sl,tp,m_order.TypeTime(),m_order.TimeExpiration()));
  }