//+------------------------------------------------------------------+

//| Vérif. pour supprimer un ordre short limit/stop |

//| ENTREE : aucune. |

//| SORTIE : vrai si réalisé avec succès, faux sinon. |

//| REMARQUE : aucune. |

//+------------------------------------------------------------------+

bool CExpert::CheckDeleteOrderShort()

{

double price;

//--- vérifie la possibilité de supprimer un ordre short

if(m_expiration!=0 && TimeCurrent()>m_expiration)

{

m_expiration=0;

return(DeleteOrderShort());

}

if(m_signal.CheckCloseShort(price))

return(DeleteOrderShort());

//--- retour sans traitement

return(false);

}