Référence MQL5Bibliothèque StandardModules de StratégiesClasses de base des Expert AdvisorsCExpertCheckDeleteOrderShort 

CheckDeleteOrderShort

Vérifie les conditions pour supprimer un ordre en attente de type Sell Limit/Stop.

virtual bool  CheckDeleteOrderShort()

Valeur de retour

vrai si l'opération a été éxécutée, sinon faux.

Note

Cette fonction vérifie l'heure d'expiration d'un ordre. La fonction vérifie les conditions pour supprimer un ordre en attente Sell Limit/Stop (méthode CheckCloseShort() de l'objet Signal). Si les conditions sont réunies, l'ordre est supprimé (méthode DeleteOrderShort()).

Implémentation

//+------------------------------------------------------------------+
//| Vérif. pour supprimer un ordre short limit/stop |
//| ENTREE :  aucune. |
//| SORTIE : vrai si réalisé avec succès, faux sinon. |
//| REMARQUE : aucune.                                                |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CExpert::CheckDeleteOrderShort()
  {
   double price;
//--- vérifie la possibilité de supprimer un ordre short 
   if(m_expiration!=0 && TimeCurrent()>m_expiration)
     {
      m_expiration=0;
      return(DeleteOrderShort());
     }
   if(m_signal.CheckCloseShort(price))
      return(DeleteOrderShort());
//--- retour sans traitement
   return(false);
  }