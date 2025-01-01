DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardModules de StratégiesClasses de base des Expert AdvisorsCExpertReverseLong 

ReverseLong

Effectue le renversement d'une position longue.

virtual bool  ReverseLong(
   double    price,    // prix
   double    sl,       // Stop Loss
   double    tp        // Take Profit
   )

Paramètres

price

[in] Prix.

sl

[in] Prix du Stop Loss

tp

[in] Prix du Take Profit

Valeur de retour

vrai si l'opération a été éxécutée, sinon faux.

Note

Récupère le volume du renversement de la position (méthode LotReverse()) et effectue le retournement de la position longue (méthode Sell() de l'objet Trade) si le volume de trading n'est pas égal à 0.

Implémentation

//+------------------------------------------------------------------+
//| Renversement d'une position longue                               |
//| ENTREE :  price - prix,                                         |
//|         sl    - stop loss,                                     |
//|         tp    - take profit.                                   |
//| SORTIE : vrai si opération réalisée avec succès, sinon faux. |
//| REMARQUE : aucune.                          |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CExpert::ReverseLong(double price,double sl,double tp)
  {
   if(price==EMPTY_VALUEreturn(false);
//--- récupère le lot pour le renversement
   double lot=LotReverse(sl);
//--- vérifie le lot
   if(lot==0.0) return(false);
//---
   return(m_trade.Sell(lot,price,sl,tp));
  }