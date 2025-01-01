- Init
ReverseLong
Effectue le renversement d'une position longue.
virtual bool ReverseLong(
Paramètres
price
[in] Prix.
sl
[in] Prix du Stop Loss
tp
[in] Prix du Take Profit
Valeur de retour
vrai si l'opération a été éxécutée, sinon faux.
Note
Récupère le volume du renversement de la position (méthode LotReverse()) et effectue le retournement de la position longue (méthode Sell() de l'objet Trade) si le volume de trading n'est pas égal à 0.
Implémentation
//+------------------------------------------------------------------+