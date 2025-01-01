ReverseLong

Effectue le renversement d'une position longue.

virtual bool ReverseLong(

double price,

double sl,

double tp

)

Paramètres

price

[in] Prix.

sl

[in] Prix du Stop Loss

tp

[in] Prix du Take Profit

Valeur de retour

vrai si l'opération a été éxécutée, sinon faux.

Note

Récupère le volume du renversement de la position (méthode LotReverse()) et effectue le retournement de la position longue (méthode Sell() de l'objet Trade) si le volume de trading n'est pas égal à 0.

Implémentation