TrendType

Définit le type de tendance.

void  TrendType(
   M_TYPE_TREND    value         // Nouvelle valeur
   )

Paramètres

value

[in]  Nouvelle valeur du type de tendance.

Valeur de retour

Aucune.