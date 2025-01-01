Référence MQL5Bibliothèque StandardModules de StratégiesClasses de base des Expert AdvisorsCExpertBaseTrendType InitPhaseTrendTypeUsedSeriesEveryTickOpenHighLowCloseSpreadTimeTickVolumeRealVolumeInitSymbolPeriodMagicValidationSettingsSetPriceSeriesSetOtherSeriesInitIndicatorsInitOpenInitHighInitLowInitCloseInitSpreadInitTimeInitTickVolumeInitRealVolumePriceLevelUnitStartIndexCompareMagic TrendType Définit le type de tendance. void TrendType( M_TYPE_TREND value // Nouvelle valeur ) Paramètres value [in] Nouvelle valeur du type de tendance. Valeur de retour Aucune. InitPhase UsedSeries