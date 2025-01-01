DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardModules de StratégiesClasses de base des Expert AdvisorsCExpertCheckReverse 

CheckReverse

Vérifie les conditions pour renverser une position ouverte.

virtual bool  CheckReverse()

Valeur de retour

vrai une opération de trading a été executée, faux sinon.

Note

Vérifie les conditions pour renverser une position longue (CheckReverseLong()) ou courte (CheckReverseShort()).

Implémentation

//+------------------------------------------------------------------+
//| Vérification pour renverser une position                   |
//| ENTREE : aucune. |
//| SORTIE : vrai si réalisé avec succès, faux sinon. |
//| REMARQUE : aucune.                                                |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CExpert::CheckReverse()
  {
   if(m_position.PositionType()==POSITION_TYPE_BUY)
     {
      //--- vérifie la possibilité de renverser une position longue
      if(CheckReverseLong())  return(true);
     }
   else
      //--- vérifie la possibilité de renverser une position courte
      if(CheckReverseShort()) return(true);
//--- retour sans traitement
   return(false);
  }