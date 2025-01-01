DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardModules de StratégiesClasses de base des Expert AdvisorsCExpertBaseMagic 

Magic

Définit l'identifiant de l'Expert Advisor.

void  Magic(
   ulong  value     // magic
   )

Paramètres

value

[in]  Identifiant de l'Expert Advisor.

Valeur de retour

Aucune.