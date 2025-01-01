DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardModules de StratégiesClasses de base des Expert AdvisorsCExpertTradeEventPositionStopTake 

TradeEventPositionStopTake

Gestionnaire de l'évènement "Stop Loss/Take Profit d'une position déclenché".

virtual bool  TradeEventPositionStopTake()

Valeur de retour

La méthode de la classe CExpert ne fait rien et retourne toujours vrai.