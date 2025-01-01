DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardModules de StratégiesClasses de base des Expert AdvisorsCExpertMagic 

Magic

Définit l'identifiant (magic) de l'Expert Advisor.

void  Magic(
   ulong  value     // Nouvelle valeur
   )

Paramètres

value

[in]  Nouvelle valeur de l'identifiant de l'Expert Advisor.

Valeur de retour

Aucune.

Note

Cette fonction définit la valeur de l'identifiant (magic) de l'Expert Advisor aux classes suivantes : Trade, Signal, Money, Trailing.

Implémentation

//+------------------------------------------------------------------+
//| Définit le nombre magic à l'objet et ses dépendances. |
//| ENTREE :  value - nouvelle valeur du nombre magic. |
//| SORTIE : aucune.                                            |
//| REMARQUE : aucune. |
//+------------------------------------------------------------------+
void CExpert::Magic(ulong value)
  {
   if(m_trade!=NULL)    m_trade.SetExpertMagicNumber(value);
   if(m_signal!=NULL)   m_signal.Magic(value);
   if(m_money!=NULL)    m_money.Magic(value);
   if(m_trailing!=NULL) m_trailing.Magic(value);
//---
   CExpertBase::Magic(value);
  }