//+------------------------------------------------------------------+

//| Définit le nombre magic à l'objet et ses dépendances. |

//| ENTREE : value - nouvelle valeur du nombre magic. |

//| SORTIE : aucune. |

//| REMARQUE : aucune. |

//+------------------------------------------------------------------+

void CExpert::Magic(ulong value)

{

if(m_trade!=NULL) m_trade.SetExpertMagicNumber(value);

if(m_signal!=NULL) m_signal.Magic(value);

if(m_money!=NULL) m_money.Magic(value);

if(m_trailing!=NULL) m_trailing.Magic(value);

//---

CExpertBase::Magic(value);

}